شكرا لقرائتكم خبر عن «ميسي» يقود قائمة برشلونة المتجهة إلى لشبونة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي برشلونة الإسباني عن قائمته المقرر توجهها إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للمشاركة في مباريات دوري أبطال أوروبا، إذ من المنتظر أن يواجه النادي الكتلوني نظيره بايرن ميونخ الألماني في ربع النهائي الجمعة القادم.
وضمت القائمة التي أعلنها المدير الفني كيكي سيتين عدد من الأسماء الشابة، فيما جاءت كالآتي:
تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، بوسكيتس، سواريز، ميسي، ديمبلي، نيتو، لينجليه، جريزمان، جوردي ألبا، برايثويت، سيرجي روبيرتو، دي يونج، فيدال، جونيور فيربو، إنياكي بينيا، ريكي بويج، أنسو فاتي، أراوخو، مونشو، مينجويزا، كونراد، رييس، خاندرو.
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