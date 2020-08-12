شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يقترب من ضم لاعب بريشيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب نادي إنتر ميلان بشدة من حسم صفقة التعاقد مع لاعب نادي بريشيا ساندرو تونالي خلال فترة الانتقالات الصيفية في ظل سعي المدير الفني أنطونيو كونتي لتعزيز خط وسط ميدانه.

وحسب صحيفة «كوريري ديلو سبورت» فإن اللاعب صاحب الـ 20 عامًا من المنتظر أن يوقع عقدًا يمتد لخمس سنوات مقال 3.5 مليون يورو للموسم الواحد.

وكان «تونالي» قد حظى باهتمام عدد من أندية أوروبا الكبرى، وعلى رأسها كل من يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وكذلك باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أن إنتر يبدو حاليا الأقرب للحصول على خدماته.