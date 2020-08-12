شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. فياريال يعلن التعاقد مع «كوكلين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي فياريال الإسباني رسميًا التعاقد مع اللاعب الفرنسي فرانسيس كوكلين قادمًا من نادي فالنسيا لتعزيز خط وسط ميدانه بعقد يمتد لمدة 4 سنوات قادمة. وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن الفريق بقيادة المدير الفني أوناي إيمري توصل لاتفاق مع فالنسيا للحصول على خدمات اللاعب لمدة 4 مواسم، إذ من المنتظر أن يتم تقديمه للإعلام، الخميس القادم. ويملك لاعب الوسط الدفاعي الفرنسي، صاحب الـ 29 خبرات سابقة باللعب في أندية أرسنال وتشارلتون الإنجليزيين وفريبورج الألماني ولوريان الفرنسي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 95,666

تعافي 53,779

وفيات 5,035

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