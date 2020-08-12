الاتحاد الآسيوي يؤجل التصفيات المزدوجة إلى 2021

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الأربعاء، تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، إلى العام المقبل، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وذكر الاتحاد الآسيوي في بيان نشره بموقعه على الإنترنت: في ضوء الموقف الحالي لجائحة كورونا المستجد في عدة دول، قرر الاتحادان الدولي والآسيوي لكرة القدم تأجيل المباريات المقبلة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، والتي كانت مقررة في أكتوبر ونوفمبر 2020، وبحيث تقام عام 2021.
وأضاف: وجاء هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين، إذ سيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات، وسوف يتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
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