شكرا لقرائتكم خبر عن أول حالة وفاة فى الإسماعيلى بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل صبرى عبد الله، سائق الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، ليسجل حالة الوفاة الأولى من الوباء اللعين داخل قلعة الدراويش، ونعى مجلس إدارة النادي الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، وجميع أعضاء المجلس والعاملين بالنادى صبرى عبدالله، الموظف بقسم التحركات والذى وافته المنية اليوم، داعين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

على الجانب الآخر، خضع لاعبو الإسماعيلى وجهازهم الفنى والإدارى لمسحة كورونا، منذ قليل، بمقر النادى استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الجمعة المقبل بالجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدورى العام والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية، وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن نادى المصرى خضع لمسحات فيروس كورونا اليوم للاعبين الكبار، بالإضافة إلى عدد من أفراد الجهاز الفنى والناشئين يصل عددهم إلى أكثر من 45 حالة للاطمئنان النهائى على إصابتهم بفيروس كورونا بعد ظهور 23 حالة مؤخراً.

علم ”الخليج 365” أن الاتجاه الأقوى داخل اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هى تأجيل مباراة المصرى المقبلة أمام الإسماعيلى الجمعة المقبل بسبب إصابة 23 حالة ما بين لاعبين وأفراد الجهاز الفنى، على رأسهم طارق العشرى المدير الفنى.

من جهته أكد عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، أن إدارة ناديه طالبت اتحاد الكرة بتأجيل مباراة المصرى المقبلة أمام الإسماعيلي فى الدورى بسبب كثرة إصابات اللاعبين والجهاز الفني للفريق بفيروس كورونا، وقال حلبية في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، إن مستوى إصابات اللاعبين والجهاز الفني متفاوت وهو ما يجعل صعوبة في خوض مباراة الفريق المقبلة.

Advertisements