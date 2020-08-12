شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: بيراميدز قدم عرضاً بـ2 مليون دولار قابل للزيادة لضم رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، رفضت بشكل قاطع فكرة بيع ناصر ماهر لاعب الفريق المعار إلى سموحة، لفريق بيراميدز، وقال أحمد حسن عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "اللجنة طلبت عودته للأهلي بعد انتهاء إعارته، وأكدت أن ناصر من أفضل اللاعبين الصاعدين وهو مستقبل الأهلي فى مركز صناعة اللعب مع محمد مجدي قفشة.

وأضاف الصقر، "لجنة الكرة اشترطت تمديد اللاعب عقده مع الفريق لو أراد الخروج إعارة مرة أخرى، أو طلب رينيه فايلر إعارته، لكنها رفضت فكرة إعارته دون التمديد". وأكد أحمد حسن أن نادى بيراميدز طلب شراء اللاعب بعد انتهاء إعارته بنادى سموحة، لكن الأهلي أغلق أمام بيراميدز باب بيع اللاعب".

وأكد أحمد حسن أن نادى بيراميدز قدم عرضا كبيراً من أجل التعاقد رسمياً مع رمضان صبحي من صفوف هدرسفيلد تاون الإنجليزي، قائلا، "الأهلي قدم عرضا رسميا للتعاقد مع رمضان صبحى، بيراميدز عرض عليه مبلغا كبيرا من أجل ضمه رسميا، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات قوية بين بيراميدز ورمضان صبحي، والرقم المعروض وصل إلى 2 مليون دولار، وقد يصل إلى 100 مليون جنيه فى 3 سنوات".

وأضاف الصقر، "لا توجد أي أزمة مطلقا فى انتقال رمضان إلى بيراميدز، والنادى يريد ضم مجموعة من اللاعبين المميزين لتقوية خطوطه بالموسم القادم للمنافسة بشكل قوى".

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وعن وليد أزارو قال الصقر، "لجنة التخطيط في الأهلي طلبت من المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق، والذى انتهت إعارته بنادي الاتفاق السعودي، الحضور للقاهرة من أجل عقد جلسة معه لحسم مصيره مع النادي قبل الموسم الجديد".

وأضاف أحمد حسن، "اللجنة التي يترأسها محسن صالح لديها قناعة تامة بقدرات المهاجم المغربى وتفضل بقاءه مع الفريق، وترى أنه أفضل من المهاجمين الحاليين وأفضل من أي مهاجم آخر سيتعاقد معه النادي".

وتابع "اللجنة تواصلت مع وكيل اللاعب وطلبت عودته للقاهرة قريبا وقطع أجازته في المغرب، حتي تتفاوض معه حول تجديد عقده ومراجعة أي عروض وصلت له في الفترة الماضية".