شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة نادى مصر فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة محمد سلطان، نادى أسوان بسلبية المسحة التى خضع لها لاعبو الفريق أمس، الثلاثاء، بعدد 34 لاعباً وجهاز فنى، فى إطار استعدادات أبناء الجنوب لمواجهة نادى مصر بالجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى العام، وكانت المسحات السابقة قد أظهرت إيجابية حالتين فى أسوان وتم عزلهما بمعرفة طبيب الفريق الدكتور محمد عبد الغفار.

وفى سياق متصل، عقد أحمد كشرى المدير الفنى لأسوان اجتماعا بلاعبى الفريق، وطالب المدير الفنى اللاعبين بضرورة تصحيح وتغيير الصورة التى ظهر عليها الفريق فى مباراة مصر المقاصة، وضرورة عودة الروح القتالية لمصالحة الجماهير، والالتزام الكامل بالتعليمات الفنية للجهاز الفنى لتصحيح الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى لقاء مصر المقاصة، وكيفية تحقيق الكثافة الهجومية واستغلال أنصاف الفرص لتسجيل الأهداف.

وطالب المدير الفنى اللاعبين بجماعية الأداء من خلال تقارب الخطوط وتحقيق المساندة الهجومية والدفاعية مع أهمية عامل إرتفاع معدلات التركيز طوال أوقات المباراة، فيما تابع التدريب من خارج الخطوط، محمد سيد حامد أمين صندوق النادى وعضو لجنة الكرة المرافق للفريق للإشراف على المعسكر خلال هذه الفترة برفقة إيهاب منصور عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.

Advertisements