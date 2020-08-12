شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن المزين عن استقالته من تدريب طنطا: كل شىء قسمة ونصيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن المزين، المدير الفني السابق لفريق طنطا، أنه قرر الرحيل عن تدريب أبناء السيد البدوى بعد الوصول إلى مفترق طرق مع النادى، وقال المزين فى تصريحات خاصة، إنه لا يمكنه استكمال مهمته مع الفريق فى ظل تأخر مستحقاتهم المادية، وأنه تقدم باستقالته أكثر من مرة وكان لاعبو الفريق يراجعونه من أجل العدول عن القرار لكن هذا المرة اتخذ القرار بشكل نهائى ووافقت عليه إدارة طنطا.

وأضاف المزين لـ ”الخليج 365”، قررت ترك الفرصة لمدرب آخر يساعد الفريق على البقاء في الدوري، ولم أترك طنطا بسبب عروض تلقيتها، ولكنى قررت الرحيل فقط لأن الوضع لم يعد مناسباً لاستكمال المهمة.

واختتم أيمن المزين تصريحاته قائلا، "لا أفضل العودة مجدداً إلى الدرجة الثانية، وأتمنى استكمال تجربة الدورى الممتاز، ولكن لا يمكن اتخاذ القرار بشكل نهائى حول هذا الأمر فى الوقت الحالى.

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وفى سياق متصل، اقترب محمد صلاح، المدير الفنى الأسبق للزمالك، من تولى القيادة الفنية لفريق طنطا بعد إنهاء التعاقد مع أيمن المزين خلال الساعات القليلة الماضية لاستكمال مباريات بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، وجاء هذا القرار عقب الهزيمة أمام بيراميدز بثلاثية والأداء الضعيف الذى ظهر عليه اللاعبون.

وجاء رحيل أيمن المزين عن فريق طنطا بعد إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضى، ومنح فرصة للإدارة لاختيار جهاز فنى آخر قادر على المنافسة لبقاء طنطا فى بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم.

ويستعد فريق طنطا لمواجهة حرس الحدود بالجولة الـ20 فى بطولة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب يوم 20 من الشهر الجارى، ويحتل فريق طنطا المركز السادس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 16 نقطة.

ويعود لاعبى فريق طنطا إلى معسكر برج العرب بمدينة الإسكندرية استعدادا لمباراة حرس الحدود فى الجولة الـ20 من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها يوم 20 من الشهر الجارى على ملعب برج العرب، وكان طنطا قد خسر من بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، الذى استأنف مُنافساته يوم الخميس الماضى، بعد فترة توقف طويلة بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا.