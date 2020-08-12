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صور.. منتخب اليد يجرى مسحة كورونا استعدادا لبدأ الاستعداد للمونديال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى منتخب مصر لكرة اليد مسحة فيروس كورونا استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس استعدادا للمونديال، المقرر إقامته فى مصر يناير 2021 المقبل.

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منتخب اليد يخضع لمسحات كورونا

 

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منتخب اليد يخضع لمسحات كورونا

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منتخب مصر لكرة اليد يخضع لمسحات كورونا

 

 

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منتخب اليد يخضع لمسحات كورونا

 

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منتخب اليد يخضع لمسحات كورونا

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منتخب اليد يخضع لمسحات كورونا

 

 

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منتخب اليد يخضع لمسحات كورونا

 

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منتخب اليد يخضع لمسحات كورونا

 

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ويوقع اليوم الأربعاء ، اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر بروتوكول تعاون بين الاتحاد وأحد المستشفيات فى مقر الأخير لعلاج لاعبى المنتخب، حيث إن المستشفى ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل.

 

وخاض منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا قبل مؤتمر التوقيع  فى نفس المستشفى . 

 

وبدأ منتخب كرة اليد الاختبارات الطبية على مدار يومى الأربعاء والخميس الماضيين لتقسيم اللاعبين على مجموعتين استعدادا للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة، وهى عبارة عن قياسات طبية وبدنية متضمنة رسم قلب بالمجهود واختبارات أخرى.

 

 

وتضم قائمة اللاعبين كلا من:

 

حراسة المرمى: محمد على - محمد عصام الطيار - عبدالرحمن حميد.

 

الدائرة: وسام نوار - إبراهيم المصرى - خالد وليد - أحمد عادل .

 

الظهير الأيمن: أحمد الأحمر - محسن رمضان - مصطفى بشير.

 

الظهير الأيسر: يحيى الدرع - حسن وليد - عبد الرحمن فيصل - عمر ياسين.

 

الجناح الأيمن: أكرم يسرى - عمر سامى.

 

الجناح الأيسر: عمر الوكيل - أحمد مؤمن.

 

صانع اللعب: أحمد خيرى - إسلام حسن - سيف الدرع.

 

بالإضافة إلى اللاعبين المحترفين فى حالة عودتهم فى الفترات الدولية وهم: يحيى خالد - محمد ممدوح - كريم هنداوى - على زين - محمد سند - أحمد هشام.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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