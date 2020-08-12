شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يبحث موقف المصابين مع طبيب الأهلى وتدريبات إضافية للشناوى وفتحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض ثنائى الأهلى محمد الشناوى حارس المرمى وأحمد فتحى جانبا من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحى للفريق، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى الثنائى جانبا من التدريبات البدنية الإضافية والجرى حول الملعب ضمن برنامج بدنى إضافى يخوضه الثنائى، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربى المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز.

فيما عقد رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مطولة مع الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق؛ للاطمئنان على حالة المصابين ، وناقش السويسري مع طبيب الفريق بشأن تقريره عن المصابين؛ لمعرفة حالة كل الاعبين، والاطمئنان على برنامجهم التأهيلي وموعد عودة كل منهم ويضم الفريق عدة مصابين أبرزهم، محمد محمود وكريم نيدفيد وياسر أبراهيم وسعد سمير.

وحرص رينيه فايلر على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران وأقام السويسري تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.

من ناحية أخرى أجرى لاعبو الأهلى مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، صباح اليوم الأربعاء، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى.