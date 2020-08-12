شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. تفاصيل 5 محاضرات و3 ساعات تدريب مع ميتشو أرهقت عمال الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

لكل مدرب طرقه المُختلفة وفنونه الخاصة فى علم التدريب، وهى ما يُشكل السمة الخاصة به فى تعامله مع اللاعبين وكيفية إدارته للمباريات، وبالتالى تكون نتيجتها إما نجاحه أو إخفاقه ورحيله، وفى نادى الزمالك كان الوضع مع الصربى ميتشو، المدير الفنى للأبيض السابق، مُختلفًا تمامًا، فبدايته كانت قوية جدًا مع الفريق فعندما تولى قيادة الفريق نجح بالتتويج ببطولة كأس مصر، على حساب بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت يوم 9 سبتمبر 2019 بنهائى بطولة كأس مصر، وانتهت بفوز الزمالك بثلاثية نظيفة، ليتوج الأبيض بلقب البطولة، ثم استكمل طريقه بقوة فى دورى أبطال إفريقيا، حيث كانت أولى مبارياته مع الفريق فى البطولة الإفريقية فوزًا عريضًا على حساب ديكادها الصومالى بسداسية دون رد، فى دور الـ64 من البطولة.

وعلى الرغم من هذه البداية إلا أنه رحل عن قيادة الزمالك بعد هزيمته بثلاثية نظيفة من مازيمبى الكونغولى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ليرحل بسببها عن الفريق بعدما قاده فى 13 مباراة فى الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر المحلى، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات، وخسر أربعة، وتعادل فى مباراة واحدة، وأحرز اللاعبون تحت قيادته 21 هدفًا وتلقت شباكهم 12 هدفًا.

عقب رحيل ميتشو عن قيادة الزمالك اختلفت الآراء حول أدائه مع الفريق وتعامله مع اللاعبين وما إذا كان أسلوبه قد أثر بالسلب فى بعض الأحيان وتسبب فى تذبذب أداء اللاعبين واعتماده على مجموعة بعينيها واستبعاد عدد آخر من اللاعبين، وفى هذا السياق يقول عمال غرفة الملابس داخل قلعة ميت عقبة، إن الصربى ميتشو كان أكثر مدرب يسبب الإرهاق لهم داخل النادى، وقالوا عنه، "ميتشو ونيبوشا هما أكثر مدربين أرهقونا، فقد كان ميتشو يعقد 5 محاضرات يوميًا ويقوم بتدريب الفريق أكثر من 3 ساعات فى اليوم، وكان يطالبنا بإحضار جميع أدوات التدريب"، وهو الأمر الذى لم يحدث مع أى مدرب آخر تعاقب على تدريب الزمالك فى الفترة الأخيرة.