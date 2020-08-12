شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تنسيقية بين فايلر وعبد الحفيظ وفقرة لتدريب الحراس على العرضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى على هامش المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص الثنائى على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالفريق واللاعبين خلال الفترة الحالية، فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى مرانا فنيا متنوعا للاعبين على هامش المران الصباحى للفريق والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد ميشيل رباعى حراسة المرمى بالفريق فى جانب من تدريبات الاستلام والتسلم للكرة من الثبات والحركة، فضلا عن مران مكثف على العرضيات وبعض التدريبات الفنية الاخرى، وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة إستعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز.

فيما أجرى لاعبو الأهلى مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، صباح اليوم، الأربعاء، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى.

وتُناقش لجنة التخطيط بالأهلى عرض بيراميدز الخاص بشراء ناصر ماهر صانع العاب الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل، وترغب إدارة بيراميدز فى شراء اللاعب نهائيًا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الأهلى لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى مركزه حاليا داخل القائمة الحمراء، وينتظر مسئولو بيراميدز رد الأهلى المبدئى قبل التقدم بعرض رسمى لشراء ناصر ماهر، وذلك قبل استطلاع رأى اللاعب نفسه الذى أكد أنه فى حالة الرحيل عن الأهلى ستكون وجهته الاحتراف أو البقاء فى سموحة الذى يفضله عن أى ناد مصرى آخر.