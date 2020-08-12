اخبار الرياضه

عمر صلاح يحرس مرمى سموحة أمام المقاولون العرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمر صلاح يحرس مرمى سموحة أمام المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الرأى داخل الجهاز الفنى لسموحة، بقيادة حمادة صدقى، على البدء بعمر صلاح فى مركز حراسة المرمى بديلا للهانى سليمان الحارس الأساسى الذى تم إيقافه من قبل مسئولى اتحاد الكرة لمدة 3 مباريات، بعد تعديه بالضرب على أحمد رفعت صانع ألعاب الاتحاد السكندرى فى إحدى المباريات الودية قبل استئناف الدورى.

وكانت هناك مفاضلة بين الثلاثى عمر صلاح وحسين تيمور وأحمد ربيع الشيخ خلال المباريات الودية، إلا أن الجهاز الفنى لسموحة استقر على الدفع بعمر صلاح الأكثر جاهزية.

Advertisements

من ناحية أخرى يحاول مسئولو سموحه الضغط على محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى للحصول على توقيعه خلال الأيام الحالية من أجل تدعيم دفاعات الفريق فى ظل النقص العددى الذى يشهده الموج الأزرق فى هذا المركز تحديدا وطلب حمادة صدقى فى تدعيمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية .

ويرغب مسئولو سموحه فى خطف مدافع الإنتاج الحربى نظرا لكثرة العروض التى تلقاها اللاعب فى الآونة الأخيرة لعل أبرزها مفاوضات أهل القمة الأهلى والزمالك وبيراميدز بالاضافة الى أن عقد اللاعب مع ناديه سينتهى بنهاية الموسم الحالى وهو مالم يكلف الإدارة الزرقاء مبالغ مالية كبيرة للحصول عليه .

ويرفض اللاعب التوقيع لأى نادى خلال الفترة الحالية على أمل عودة ناديي القمة فى فتح خطوط الإتصال معه من جديد فى ظل رغبته الأكيدة فى الإنتقال لأى منهما .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمر صلاح يحرس مرمى سموحة أمام المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا