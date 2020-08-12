تقارير: وضع كوليبالي مع النجم "قانوني" بعد عقوبة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية تونسية، أن نادي النجم الرياضي الساحلي لا يزال قادرًا على الاستعانة بخدمات المهاجم الإيفواري سليماني كوليبالي دون أن يخشى من عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وبحسب صحيفة "الصحافة" التونسية، فإن الفترة الماضية شهدت حالة من الجدل على مشاركة كوليبالي خاصة بعد عقوبة "فيفا" على اللاعب بعد هروبه من الأهلي قبل ثلاث سنوات.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم منح مهلة للنجم 45 يومًا من أجل تسوية مستحقات الأهلي وإلا سيكون بطل تونس محروم من التعاقدات لمدة ستة شهور بجانب إيقاف اللاعب من المشاركة.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فرض غرامة مادية في حق اللاعب تصل إلى مليون و400 ألف دولار، قبل أن يُعلن نادي "جوهرة الساحل" التوصل لاتفاق مع الأهلي لتسوية غرامة اللاعب.

من جانبه، انتظر الأهلي تنفيذ النجم اتفاقه إلا أن هذا لم يحدث ليعود النادي الأحمر لتقديم شكوى من أجل الحصول على مستحقاته.

وانتقل كوليبالي إلى صفوف النجم الرياضي الساحلي في الموسم الماضي ليشارك رفقة الفريق الساحلي في 11 مباراة سجل من خلالها هدفين، حيث كانت آخر مشاركاته أمام اتحاد تطاوين في لقاء انتهى لصالح النجم بهدفين دون رد.