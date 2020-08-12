"سلبية المسحتين".. حارس المصري يؤكد سلامته من الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أحمد مسعود حارس مرمى المصري إنه لا يعاني من الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى مسحتين طبيتين وجاءت النتيجة سلبية.

وكان النادي المصري قد أعلن قبل عدة أيام اكتشاف 16 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال مسعود: "عينتي سلبية من فيروس كورونا، ووالدتي توفيت بسبب مرض في الكبد وليس بسبب الوباء".

وأضاف حارس مرمى الفريق البورسعيدي: "بأي عقل أكون مصاب بكورونا وأتواجد في عزاء والدتي، أوضحت كل الأمور من أجل طمأنة من حرصوا على تقديم واجب العزاء".

Advertisements

وتابع: "قرار الاعتزال جاء بسبب الضغوط النفسية عليّ، من وقت مباراة السوبر أمام الأهلي وأنا أشعر بالضغط حتى لو قدمت مباراة جيدة".

وعاد ليؤكد: "أجريت مسحتين اليوم وأمس وجاءت النتيجة سلبية، الأمور بالنسبة لي غير واضحة حتى الآن، ولم أحسم قرار عودتي للملاعب".

وعن إقامة مباراة المصري والإسماعيلي، قال: " ليس لدي علم بأية أمور، ولم أحدد موقفي".

جدير بالذكر أن اللاعب قد أعلن أمس الثلاثاء، اعتزاله لعب كرة القدم بسبب حالته النفسية السيئة.