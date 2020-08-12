بعد أن كان قريبًا من الأهلي.. النيجيري اليكي إلى بيرشكوت البلجيكي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن نادي بيرشكوت الصاعد حديثًا للدوري البلجيكي الممتاز عن تعاقده مع النيجيري بليسنج اليكي قادما من نادي لوزيرن السويسري.
وذكر النادي البلجيكي عبر حسابه على تويتر أن عقد اللاعب الجديد مع النادي يمتد لثلاث سنوات.
وقال اللاعب: "أسعى لأن أكون ضمن هدافي الفريق، أريد أن يكون الجميع سعيدا بما سأقدمه، سأبحث عن تطوير مهاراتي في نادٍ مثل بيرشكوت، في مدينة مثل أنتويرب. من بين جميع العروض التي تلقيتها، كان البنفسجي هو الاختيار الأمثل. أنا أتحسن كل عام وأريد أن أصل لأفضل مستوى ممكن".
وكان اللاعب النيجيري صاحب الـ24 عامًا أحد أهداف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد رغبة من جانب رينيه فايلر لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح قبل ان يتعاقد الأهلي مع أليو بادجي.
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