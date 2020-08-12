مران الأهلي.. جاهزية أجايي.. وعودة ياسر بعد مواجهة الإنتاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

واصل الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمباراة الإنتاج الحربي والتي من المقرر أن تقام مساء الجمعة المقبل في إطار منافسات الجولة الـ19.

وأفاد الموقع الرسمي للأهلي، أن النيجيري جونيور أجايي انتظم في التدريبات الجماعية بعدما اشتكى اللاعب في مران أمس الثلاثاء بكدمة في الكاحل الأيسر.

وتعافي اللاعب اليوم حيث انتظم في مران الأهلي كاملاً ليصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة في مباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

وعلى صعيد المران أيضًا، أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي، حيث خاض اللاعب جانًا من التدريبات الهلاجية بجانب الجري حول الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية.

وينتهي ياسر إبراهيم مدافع الفريق من برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال ٤٨ ساعة، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي مباشرة.

وخاض محمد الشناوي وأحمد فتحي ثنائي فريق الأهلي، جانبًا من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

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وأدى الثنائي جانبًا من التدريبات البدنية الإضافية والجري حول الملعب ضمن برنامج بدني إضافي يخوضه الثنائي.

من جانبه، حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، على إجراء تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأقام السويسري تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.

وأجرى لاعبو الأهلي مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي للفريق، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.

وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي حيث تظهر نتيجتها غدًا قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب مسابقة we المصري برصيد 52 نقطة، في المقابل يحتل الإنتاج الحربي المركز الثامن برصيد 23 نقطة.