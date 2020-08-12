تقرير.. هل يستغل أحداد حقبة ما بعد كورونا للعودة للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

منذ عودة استئناف مباريات الدوري المغربي وحميد أحداد استطاع أن يفرض نفسه بقوة في تشكيلة المدرب جمال السلامي رفقة الفريق البيضاوي.

الرجاء بعد استئناف مباريات الدوري استطاع أن يتصدر الترتيب بعدما كان غريمه الوداد البيضاوي على القمة قبل توقف المسابقة بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وشهدت الجولات الست الماضية تألق لافت من جانب حميد أحداد والذي استطاع أن يسجل أربعة أهداف بجانب صناعته لهدف.

تألق أحداد اللافت خلال الفترة الحالية هل يستغله المغربي من أجل العودة للزمالك أم سيكون مستقبل صاحب الـ25 عامًا خارج أسواء ميت عقبة؟.

- رغبة من كارتيرون:

خرج أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، عبر تصريحات لشاشة "أون تايم سبورتس2" ليؤكد أن الفرنسي باتريس كارتيرون يرغب في استعادة خدمات حميد أحداد مجددًا.

أرقام أحداد الحالية بالتأكيد ستلفت أنظار الزمالك حيث يتواجد هداف الرجاء في الترتيب الثالث ضمن هدافي الدوري المغربي برصيد 8 أهداف أي على بعد هدفين فقط من رضى هجهوج هداف أولمبيك خريبكة.

الزمالك الآن يمتلك أربعة محترفين أجانب في صفوفه وهم: المغربيين أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي والكونغولي كاسونجو كابونجو.

وعلى الرغم من امتلاك الزمالك مقعدًا لقيد أجنبي آخر لكن لن يكون من نصيب أحداد في ظل اقتراب الظهير التونسي حمزة المثلوثي من الانتقال للقلعة البيضاء في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الصفاقسي.

- لاعب الشهر:

مع الرجاء وتحديدًا في الشهر الماضي، حصل حميد أحداد على جائزة لاعب الشهر في صفوف "العالمي" بعدما سجل ثلاثة أهداف بواقع (هدفين في شباك نهضة الزمامرة)، و(هدف أمام يوسفية برشيد)

تألق أحداد في فترة ما بعد كورونا جعلت إدارة الرجاء تتعرض للضغط في ظل وجود رغبة سابقة من خلال انتداب حميد أحداد بصورة رسمية إلا أن متصدر الدوري المغربي ليس قادرًا على تحمل قيمة الصفقة وتحديدًا مليون ونصف دولار الذي حددها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عبر شاشة ناديه.

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وكان مسئولو الرجاء بجانب وكيل أعمال اللاعب محمد عزيز كشفوا عن وجود رغبة من خلال تحويل إعارة أحداد إلى بيع نهائي بعد المستوى الذي ظهر عليه اللاعب سواء محليًا أو قاريًا.

وعلى الرغم من رغبة الرجاء المعلنة في ضم اللاعب إلا أن الصفقة تبدو صعبة لإتمام حدوثها بصورة رسمية في ظل تأثر النادي المغربي ماليًا عقب جائحة فيروس كورونا.

- فرصة للمواصلة:

أحداد لديه الفرصة لمواصلة التألق مع الرجاء على أمل العودة للزمالك وتحسين صورته بعد موسم مخيب في العام الماضي قدمه اللاعب منذ التعاقد معه من صفوف فريق الدفاع الحسني الجديدي في صفقة تخطت المليون دولار.

ويمتلك أحداد فرصة مع الرجاء للتتويج بثلاث بطولات خلال هذا الموسم إلى جانب المنافسة على لقب الهداف الدوري المغربي، حيث يتصدر "العالمي" ترتيب الدوري المغربي برصيد 42 نقطة بفارق نقطتين عن الوداد.

الرجاء أيضًا لديه الفرصة في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الوصول للدور قبل النهائي، إلا أن المهمة لن تبدو سهلة في ظل مواجهة بطل الكونفدرالية والسوبر الأفريقي فريق الزمالك.

وستشهد مباراتي الزمالك والرجاء غياب حميد أحداد عن الذهاب والإياب في ظل وضع النادي الأبيض شرطًا يمنع اللاعب من المشاركة إذا واجه الزمالك، وفي حال تفعيل الشرط سيكون على الرجاء دفع 200 ألف دولار وهذا من الصعب حدوثه بحسب مسئولي بطل المغرب.

البطولة الثالثة للرجاء وهيّ كأس محمد السادس للأبطال من خلال مواجهة الإسماعيلي في لقاء الإياب، وعلى الرغم من انتهاء لقاء الذهاب لصالح "الدراويش" بهدف دون رد جاء عن طريق التونسي فخر الدين بن يوسف لكن يمتلك الفريق المغربي الفرصة أيضًا للمنافسة على البطولة العربية.