قبل مواجهة بايرن بالأبطال.. اكتشاف حالة كورونا بين صفوف برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف لاعبيه.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا، أكد خلاله خضوع 9 لاعبين للمسحة الطبية الخاصة بكورونا استعدادًا لخوض الموسم التحضيري للفريق.

وأضاف البيان: "أثبتت المسحة إيجابية أحد اللاعبين الذي لم تظهر عليه أية أعراض، وتم عزله في المنزل".

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وأكد برشلونة أن النادي قام بإبلاغ السلطات الرياضية والطبية المسؤولة، كما تم تتبع الاشخاص الذين كانوا على اتصال باللاعب خلال الفترة الماضية.

وشدد برشلونة في بيانه على أن اللاعب المصاب لم يكن على اتصال بلاعبي الفريق الأول الذي يستعدون للتوجه إلى لشبونة لمواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن برشلونة سيلتقي مع بايرن ميونخ يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.