وزير الرياضة : المنشآت الشبابية تقدم دور حيوي في انتخابات الشيوخ

أشاد وزير الشباب والرياضة بالجهد التطوعي للشباب المشاركين في تنظيم العملية الانتخابية وتواجدهم منذ الصباح الباكر استعداداً لليوم الثاني للانتخابات تأكيداً على أهمية ودور المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات في شتى المجالات، لافتاً إلى دور المنشآت الشبابية والرياضة ومراكز الشباب في تقديم الخدمة المجتمعية للمواطنين على مختلف المستويات

في إطار سياسة الوزارة لتحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية.وأكد الوزير على جميع أعضاء غرفة العمليات المركزية مواصلة التنسيق والمتابعة مع اللجان الفرعية في جميع المحافظات لتوفير كافة الإمكانيات والتجهيزات والمتطلبات سواءً للشباب المتطوعين أو بمقار اللجان بمراكز الشباب لتوفير كافة الأجواء الانتخابية الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات في عٌرس ديمقراطي تشهده البلاد.يذكر أن وزارة الشباب والرياضة قامت بدفع بعدد 20 ألف شاب وفتاة للمشاركة في تنظيم العملية الانتخابية بشكل تطوعي من أعضاء برلمان الشباب وأندية التطوع والفتاة بمراكز الشباب وفرق الكشافة والجوالة والكيانات الشبابية "شباب يدير شباب، صوت طلاب مصر، متطوعو مراكز شباب مصر".