أجاي يتعافي من الإصابة ويعود لمران الأهلي

انتظم النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.
وكان أجاي قد اكتفى بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس؛ بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى.
وتعافى لاعب الفريق اليوم وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.
ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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