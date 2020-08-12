انتظم النيجيري جونيور أجاي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم الأربعاء.

وكان أجاي قد اكتفى بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائية في الجيم بمران أمس؛ بسبب شكواه من كدمه في كاحل القدم اليسرى.

وتعافى لاعب الفريق اليوم وانتظم في مران الأهلي كاملا ليعلن جاهزيته لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي، التي تقام مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أجاي يتعافي من الإصابة ويعود لمران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.