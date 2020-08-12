دخل فريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل، في معسكر مغلق لمدة ٢٤ ساعة، ذلك قبل مواجهة سموحة، غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الممتاز.

ويسعى المقاولون العرب، للفوز على سموحة من أجل مواصلة تواجده داخل المربع الذهبي بالدوري، والعودة إلى البطولات الأفريقية، بعد بداية قوية منذ بداية الموسم.

وكان لاعبو المقاولون العرب، أجروا مسحة

وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبا إياهم بالسير على نفس النهج الذي ساروا عليه في الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل.

وأكد المشرف الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية.

وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز. البطولات الأفريقية، بعد بداية قوية منذ بداية الموسم.وكان لاعبو المقاولون العرب، أجروا مسحة كورونا الطبية، ذلك قبل السفر إلى الإسكندرية لمواجهة سموحة.وحرص المهندس محمد عادل فتحي على تحفيز اللاعبين قبل استئناف المباريات مطالبا إياهم بالسير على نفس النهج الذي ساروا عليه في الدور الأول للحفاظ على مكان الفريق في المركز الثاني وضمان التأهل لإحدى بطولتي أفريقيا للموسم المقبل.وأكد المشرف الكرة ثقته في الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وفي كل العناصر بالفريق لتحقيق انطلاقة قوية.وشدد فتحي على أهمية التحلي بالانضباط والالتزام داخل الملعب وخارجه.ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع برصيد ٣٣ نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​المقاولون العرب ينتظم في معسكر مغلق قبل ملاقاة سموحة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.