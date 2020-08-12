​صبحي يتواجد بغرفة عمليات وزارة الرياضة لمتابعة سير الانتخابات بمراكز الشباب

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على متابعة العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ من خلال التواجد بغرفة العمليات المركزية المشكلة بالوزارة؛ لمتابعة انتظام تواجد الشباب المتطوعين في اللجان الانتخابية في جميع المحافظات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، وجاهزية جميع مراكز الشباب المقام بها مقار لجان الاقتراع.

واطلع وزير الشباب والرياضة على آليات عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتواصلها اللحظي مع جميع غرف العمليات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات، ورصد ومتابعة مشاركة الشباب في تنظيم العملية الانتخابية، وتوجيه المواطنين الوافدين على مقار اللجان، وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وشدد الدكتور أشرف صبحي على قيام الكوادر الشبابية بتكثيف الجهود نحو دعوة الشباب والفتيات في جميع المحافظات للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم. وجاهزية جميع مراكز الشباب المقام بها مقار لجان الاقتراع.واطلع وزير الشباب والرياضة على آليات عمل غرفة العمليات المركزية بالوزارة، وتواصلها اللحظي مع جميع غرف العمليات الفرعية بمديريات الشباب والرياضة في كافة المحافظات، ورصد ومتابعة مشاركة الشباب في تنظيم العملية الانتخابية، وتوجيه المواطنين الوافدين على مقار اللجان، وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وشدد الدكتور أشرف صبحي على قيام الكوادر الشبابية بتكثيف الجهود نحو دعوة الشباب والفتيات في جميع المحافظات للمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم.

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