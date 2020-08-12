مران إضافي للشناوي وفتحي في تدريبات الأهلي

خاض حارس المرمى محمد الشناوي وأحمد فتحي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانباً من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي جانباً من التدريبات البدنية الإضافية والجري حول الملعب ضمن برنامج بدني إضافي يخوضه الثنائي. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

على ملعب التتش بالجزيرة.وأدى الثنائي جانباً من التدريبات البدنية الإضافية والجري حول الملعب ضمن برنامج بدني إضافي يخوضه الثنائي. وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.

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