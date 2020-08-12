أشرف صبحي يكشف عن برنامج المصفوفة الوطنية للشباب

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن برنامج المصفوفة الوطنية للشباب التي تجمع كل الأنشطة الحكومية المتعلقة بالشباب في إطار وضع خريطة متكاملة للعمل الشبابي من خلال تنسيق حكومي متكامل، مشيراً أنه قريباً سيتم الانتهاء من جميع التفاصيل الخاصة بالمصفوفة والإعلان عنها.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تمد يد العون والمساهمة والتعاون مع جميع هيئات ومنظمات الأمم المتحدة المشاركة في فعاليات اليوم العالمي للشباب لنعمل سوياً من أجل الاستثمار في الشباب وتهيئة بيئة داعمة له، مقدماً الشكر والتقدير لجميع الهيئات والمنظمات الدولية المشاركة في الاحتفالية.

ويشارك في تنظيم اليوم العالمي للشباب كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، منظمة اليونسييف، البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية ، منظمة الصحة العالمية، منظمة الهجرة الدولية، منظمة اليونسكو، المفوضية السامية، وتتضمن الفعاليات مجموعة منوعة من الجلسات الحوارية حول التحديات الراهنة، وآليات تنظيم الأسرة، ومبادرات الشباب في ضوء تداعيات فيروس كورونا، الجرائم الإليكترونية، وغيرها من المحاور.

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