بالصور.. مران شاق واجتماع فايلر أبرز ملامح تدريبات الأهلي

عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة خاصة مع جهازه المعاون ولاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والمقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

وشرح فايلر بعض النقاط الفنية والخططية وبعض مهام اللاعبين في المران خلال

الاجتماع.وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية متنوعة بقيادة توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق، فقرة للتدريبات البدنية بين الجري حول الملعب وجانب من التدريبات الكرة. وأجرى فايلر تقسيمة كرة قوية للاعبين، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.وأقام السويسري تقسيمة قوية بين ثلاثة فرق من اللاعبين تخللها الكثير من التعليمات الفنية للمدير الفني.