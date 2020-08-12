وزير الرياضة: الشباب المصري قادر على مواجهة التحديات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،أن مصر مثلها مثل جميع دول العالم قد واجهت ظروفاً استثنائية نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن الشباب المصري أثبت قدرته على التعامل مع الواقع ومواجهة التحديات، فوجدنا إبداعات مبتكرة للشباب، ومبادرات إيجابية لحماية المجتمع من آثار وتداعيات فيروس كورونا على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

وفى هذا السياق، لفت الدكتور أشرف صبحي إلي قيام وزارة الشباب والرياضة خلال أزمة كورونا بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المتنوعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفق المعطيات والنتائج والمتغيرات الناتجة جراء تلك الأزمة، وفى ضوء التحول الرقمي لأنشطة وبرامج الوزارة.

وأوضح وزير الشباب أنه اتساقاً مع رؤية ومنهج القيادة السياسية فقد وضعت وزارة الشباب والرياضة محاور استراتيجية للعمل مع الشباب تتمثل في "رسم سياسات وخطط تنفيذية كفيلة لإدماج الشباب وتفعيل مشارتهم في الحياة السياسية واجتماعية والثقافية، إعداد برامج لتحفيز الشباب وتمكينهم واستثمار طاقاتهم، رعاية الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، تطوير قنوات الاتصال مع الشباب، تنظيم مبادرات للعمل مع الكيانات والهيئات الشبابية".

وافتتح وزير إلي قيام وزارة الشباب والرياضة خلال أزمة كورونا بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات المتنوعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس وفق المعطيات والنتائج والمتغيرات الناتجة جراء تلك الأزمة، وفى ضوء التحول الرقمي لأنشطة وبرامج الوزارة.وأوضح وزير الشباب أنه اتساقاً مع رؤية ومنهج القيادة السياسية فقد وضعت وزارة الشباب والرياضة محاور استراتيجية للعمل مع الشباب تتمثل في "رسم سياسات وخطط تنفيذية كفيلة لإدماج الشباب وتفعيل مشارتهم في الحياة السياسية واجتماعية والثقافية، إعداد برامج لتحفيز الشباب وتمكينهم واستثمار طاقاتهم، رعاية الشباب وتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، تطوير قنوات الاتصال مع الشباب، تنظيم مبادرات للعمل مع الكيانات والهيئات الشبابية".وافتتح وزير الرياضة صباح اليوم، فعاليات اليوم العالمي للشباب 2020 الذى يُعقد بالتعاون مع عدد من الهيئات ومنظمات الأمم المتحدة بمصر في الفترة 12-13 أغسطس الجاري.

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