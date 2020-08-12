رياضة | اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي سينظم إحتفالية ضخمة مساء اليوم الأربعاء، للإعلان عن تحويل ملعب "السلام" إلي ستاد الأهلي بشكل رسمي، وذلك بعد حصول النادي على حق إنتفاع للملعب لمدة 25 عامًا حتي إنشاء ستاد خاص بالنادي.

وكان النادي الأهلي أعلن في ديسمبر الماضي توصله لاتفاق مع شركة استادات للحصول على حق انتفاع من استاد السلام لمدة 25 عاما على أن يحمل الاستاد اسم النادي الأهلي لحين بناء استاد خاص بالقلعة الحمراء.

موعد الإعلان عن تحويل ملعب السلام لاستاد الأهلي:

ويجهز النادي الأهلي حفلا ضخمًا في تمام الثامنة مساء غدًا الأربعاء، للإعلان عن تحويل ملعب السلام إلي ستاد النادي الأهلي بشكل رسمي، ليبدأ الفريق الأحمر خوض مبارياته على الملعب بالمسمي الجديد خلال الفترة القادمة.

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وشهدت الفترة الماضية تعليق شركة ستادات أعلام ولوحات النادي الأهلي، داخل ملعب السلام، تمهيدًا لوضع اسم النادي على الملعب، واستلامه بشكل رسمي، ليصبح ملعبًا للنادي الأحمر.

تعرف على موعد أول مباراة للأهلي على الاستاد الجديد:

وأكدت تقارير صحفية أن مباراة الأهلي ضد الإنتاج الحربي المقرر لها التاسعة مساء الجمعة في الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الممتاز، ستكون أول مباراة للفريق الأحمر على الملعب بالمسمي الجديد، ورغم أن الفريق العسكري صاحب المباراة لكنه سيخوض المباراة تحت اسم "ستاد الأهلي".

ويعتلي فريق الأهلي صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 52 نقطة، متفوقا على بيراميدز والزمالك والذي يتقاسمان المركز الثاني برصيد 35 نقطة لكل منهما، بينما يحتل فريق الانتاج الحربي المركز الثامن برصيد 23 نقطة.