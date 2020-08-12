رياضة | محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد بيومي، خبير اللوائح والمستشار القانوني السابق للزمالك، أنه أهلاوي لكن الزمالك صاحب حق وهو بطل القرن.

وقال بيومي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أنا أهلاوي لكن الزمالك صاحب حق والأهلي ليس نادي القرن، الزمالك أحق باللقب".

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وأكمل : "أبلغت مرتضى أن نتيجة القضية يا سحب اللقب من الأهلي ومنحه للزمالك، أو حجب اللقب عن إفريقيا، وقلت أن القضية من الممكن أن تستمر لمده عام أو عام ونصف بحد أقصى لكن الإعلام حرّف كلامي".

وأضاف: "مينفعش أروح الفيفا لإن الكاف هو صانع القرار الخاص بلقب القرن، ولا يجب الذهاب لمحكمة التحكيم الرياضي مباشرة يجب أن أتبع قانون الإجراءات وأهم شرط أن يكون لدي قرار نهائي من الجهة صانعة القرار وهى الكاف".

وتابع: "عندما يتخذ الكاف قرار بالرفض وعند الاسئتناف يرفض مرة أخرى عندها أذهب لمحكمة التحكيم الرياضي لأن لوائحه تسمح أن الاستئناف لديه إما الرفض أو الذهاب للمحكمة".