رياضة | التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره أتالانتا الإيطالي، في إطار مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، وذلك على ملعب "النور" بمدينة لشبونة.

وتشير التقارير، إلى أن المدرب الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، استقر على التشكيل النهائي لخوض المباراة، والذي من المنتظر أن يكون كما يلي.

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حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: تيلو كيرير - تياجو سيلفا - بيرسنيل كيمبيمبي - جوان بيرنات.

خط الوسط: أندير هيريرا - إدريسا جانا جايي - ماركينيوس.

خط الهجوم: بابلو سارابيا - ماورو إيكاردي - نيمار.