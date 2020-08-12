رياضة | أحمد مسعود حارس المصري يعتزل بسبب اتهامه بنشر كورونا للفريق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد مسعود حارس المصري يعتزل بسبب اتهامه بنشر كورونا للفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أحمد مسعود حارس مرمى نادي المصري البورسعيدي، اعتزاله، بسبب اتهامه في انتشار فيروس كورونا، بين لاعبي الفريق بعد حضورهم عزاء والدته منذ يومين.

وخلال تصريحات تلفزيونية قال مسعود : "لقد اتهمت بأنني سبب نشر فيروس كورونا، وأنني سبب نقل الفيروس لباقي الفريق بعد حضورهم عزاء والدتي منذ 48 ساعة، ولن ألعب كرة القدم مجدداً".

وأضاف: "المسحة الطبية مع الفريق أظهرت أنها إيجابية، ثم قمت بعمل مسحة منفرداً وجاءت سلبية، وكنت مع زملائي في الفريق بالفعل لكنني لا أعاني مشاكل مثلهم تماماً، حالتي النفسية سيئة للغاية، وحرصت على الخروج أمام وسائل الإعلام للإعلان عن عدم استمراري في لعب كرة القدم".

وشدد أحمد مسعود أنه مصمم على قراره، ولن يتراجع عن اعتزال كرة القدم خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الأمر فاق الحدود باتهامه بالتسبب في نقل فيروس كورونا لزملائه.