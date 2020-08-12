رياضة | لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يجرون مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة صباح اليوم ،الأربعاء.
وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفني والإداري للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز.
وقام اللاعبون والجهاز الفني بإجراء المسحة الطبية عقب المران الصباحي حيث تظهر نتيجتها غدا قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.