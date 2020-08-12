رياضة | حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض الكرواتي لوكا مودريتش نجم فريق ريال مدريد فكرة الرحيل متمسكًا بالاستمرار حتى نهاية عقده في يونيو 2021 رغم أنباء عودة مارتن أوديجارد هذا الصيف.

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كشفت صحيفة "آس" عن أن مودريتش لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد حيث سيعمل على تخفيض راتبه لمساعدة النادي من الناحية الاقتصادية بعد رغبة الفريق الملكي في استعادة جهود أوديجارد.

ويرى ريال مدريد أن أوديجارد سيحل مكان مودريتش لكن يجب أن تحدث هذه المرحلة الانتقالية بشكل سهل وبسيط.