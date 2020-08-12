رياضة | تدريب بدني منفرد لأحمد فتحي ومحمد الشناوي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريب بدني منفرد لأحمد فتحي ومحمد الشناوي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى محمد الشناوي وأحمد فتحي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى الثنائي جانبا من التدريبات البدنية الإضافية والجري حول الملعب ضمن برنامج بدني إضافي يخوضه الثنائي.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.