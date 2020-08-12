رياضة | تدريب بدني منفرد لأحمد فتحي ومحمد الشناوي في مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تدريب بدني منفرد لأحمد فتحي ومحمد الشناوي في مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى محمد الشناوي وأحمد فتحي، ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جانبا من التدريبات البدنية الإضافية بعد انتهاء المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وأدى الثنائي جانبا من التدريبات البدنية الإضافية والجري حول الملعب ضمن برنامج بدني إضافي يخوضه الثنائي.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.