رياضة | بورتلاند تمبرز بطلا للدوري الأمريكي على حساب أورلاندو سيتي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر بورتلاند تمبرز بطلا للدوري الأمريكي على حساب أورلاندو سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق بورتلاند تمبرز بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم بعدما تغلب على أورلاندو سيتي 2 / 1 صباح اليوم الأربعاء في المباراة النهائية.

وافتتح لاريس مابيالا التسجيل لبورتلاند تمبرز في الدقيقة 27 ثم أدرك ماوريسيو بيرييرا التعادل لأورلاندو سيتي في الدقيقة 39 .

وفي الشوط الثاني، سجل المدافع الكرواتي داريو زوباريتش هدف الفوز 2 / 1 لبورتلاند تمبرز في الدقيقة 66، ليحسم المباراة واللقب لصالح الفريق.