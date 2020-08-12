رياضة | سر جلسة فايلر مع سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سر جلسة فايلر مع سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.
وحرص الثنائي على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالفريق واللاعبين خلال الفترة الحالية.
وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.