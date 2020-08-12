رياضة | سر جلسة فايلر مع سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سر جلسة فايلر مع سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد جلسة مطولة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على هامش المران الصباحي للفريق والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص الثنائي على مناقشة بعض الأمور التنظيمية الخاصة بالفريق واللاعبين خلال الفترة الحالية.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.