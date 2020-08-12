رياضة | ياسر إبراهيم يواصل التأهيل في الأهلي

خاض ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة تأهيل وتدريبات بدنية على هامش المران الصباحي للفريق، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخاض اللاعب جانبا من التدريبات العلاجية والجري حول الملعب تحت إشراف طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل وذلك ضمن برنامجه التأهيلي؛ للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجونة الودية بجذع في الكاحل.

وينتهي ياسر إبراهيم مدافع الفريق من برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال ٤٨ ساعة، على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي مباشرة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.