رياضة | فايلر يعقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يعقد جلسة خاصة مع جهازه المعاون في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة خاصة مع جهازه المعاون ولاعبي الفريق قبل انطلاق المران الصباحي للفريق والمقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة.

وشرح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق بعض النقاط الفنية والخططية وبعض مهام اللاعبين في المران خلال الاجتماع.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.