رياضة | فليك: أتفهم رغبة تياجو ألكانتارا في خوض تحد جديد بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر فليك: أتفهم رغبة تياجو ألكانتارا في خوض تحد جديد بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى هانزي فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، تفهما شديدا لرغبة لاعب خط الوسط تياجو ألكانتارا في الرحيل عن الفريق، وتوقع أن يعوض النادي البافاري رحيله بلاعب آخر، وذلك رغم إعلان الإدارة عن عدم نيتها لإبرام صفقات كبيرة.

وقال فليك في تصريحات لصحيفة "شبورت بيلد" نشرتها اليوم الأربعاء :"إنني كشخص وكرياضي، أتفهم موقف تياجو"، وأضاف :"هو يرغب في خوض تحد جديد، وأرى أنه يتمثل في اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز."

وذكرت تقارير إعلامية أن لاعب خط الوسط الإسباني تياجو ألكانتارا /29 عاما/ يرغب في الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي، لكن تقارير أخرى أشارت إلى أن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يرى أنه لاعب كبير في السن.

ويشارك تياجو ألكانتارا لاعب برشلونة الإسباني السابق، مع بايرن ميونخ في البطولة المصغرة لدوري أبطال أوروبا في العاصمة البرتغالية لشبونة، وقد أكد فليك أنه لا يشعر بالقلق على الإطلاق بشأن تركيز اللاعب.

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وقال فليك إن تياجو :"لاعب مهم للغاية بالنسبة لنا ويقدم الإضافة للفريق بالتأكيد."

وبعد أن تعاقد بالفعل مع ليروي ساني إلى جانب عدد من اللاعبين البدلاء، كان كارل-هاينزرومينيجه الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ قد أشار إلى أن النادي لن يبرم صفقات كبيرة أخرى لضم لاعبين، وذلك في ظل الأزمة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

لكن فليك، الذي يعد بايرن ميونخ للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة بعد غد الجمعة في دور الثمانية بدوري الأبطال، قال إنه يكون بحاجة إلى التعزيز إذا رحل تياجو عن صفوف الفريق مع نهاية البطولة الأوروبية، متبعا خطى الثلاثي فيليبي كوتينيو وايفان بيريسيتش وألفارو أودريوزولا، الذين لعبوا لبايرن بعقود إعارة.

وقال فليك :"إذا فقدنا لاعبين من هذا الطراز – مثل تياجو وفيليبي وكوتينيو وايفان بيريسيتش... فعلينا تعويض هذه الكفاءات."