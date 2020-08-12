رياضة | تيجريس أونال يفوز على بويبلا ويتصدر الدوري المكسيكي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تيجريس أونال يفوز على بويبلا ويتصدر الدوري المكسيكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتلى تيجريس أونال صدارة الدوري المكسيكي لكرة القدم بعدما تغلب على بويبلا 2 / 1 صباح الأربعاء في المرحلة الرابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز ليون على باتشوكا 1/صفر ونيكاكسا على مازاتلان بالنتيجة نفسها.

ورفع تيجريس أونال رصيده إلى ثماني نقاط لينفرد بالصدارة، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد بويبلا عند سبع نقاط.

وافتتح تيجريس أونال التسجيل بهدفين مبكرين أحرزهما أندري بيير جينياك وإدواردو فارجاس في الدقيقتين السادسة من ضربة جزاء والثامنة، ثم رد بويبلا بهدف في الشوط الثاني سجله سانتياجو أورمينو في الدقيقة 58 .

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وأنهى تيجريس أونال المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعدما طرد كارلوس سالسيدو من صفوف الفريق في الدقيقة 73 لحصوله على الإنذار الثاني.

وحسم ليون مباراته أمام باتشوكا بهدف وحيد سجله يايرو مورينو في الدقيقة 70، وقد شهدت الثواني الأخيرة من المواجهة طرد إدجار باردو من صفوف باتشوكا.

ورفع ليون رصيده إلى سبع نقاط بينما تجمد رصيد باتشوكا عند أربع نقاط في المركز العاشر.

كذلك تغلب نيكاكسا على مازاتلان بهدف وحيد سجله لوكاس باسيريني في الدقيقة 42 من ضربة جزاء، ليرتفع رصيد نيكاكسا إلى أربع نقاط متساويا مع مازاتلان.