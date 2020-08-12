رياضة | تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام مصر المقاصة، يوم السبت المقبل.

وتقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام التاسعة مساءًا على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل عودة يوسف إبراهيم "أوباما"، بعد تعرضه لإصابة عضلية والتي تسببت في غيابه عن مواجهتي المصري والاتحاد السكندري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري:

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حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود حمدي الونش- حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - أحمد سيد زيزو -إسلام جابر

خط الهجوم: مصطفى محمد