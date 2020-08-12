رياضة | صفقة مدوية في ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة مدوية في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني إلى إمكانية انتقال تياجو ألكانتارا إلى ليفربول لرغبة في اللعب ببطولة الدوري الإنجليزي خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد تياجو ألكانترا في أقل من 12 شهرًا، ووصلت المحادثات حول التمديد إلى طريق مسدود مع سعي اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا لتحدي جديد قبل الموسم الجديد.

ووافق ليفربول على الشروط الشخصية مع نجم برشلونة السابق ويجب على بطل إنجلترا الموافقة على رسوم الانتقال.

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وقال مدرب بايرن لصحيفة ’بيلد’ الألمانية: ’"كشخص وكرياضي، يمكنني أن أفهمه.. تياجو لعب لبرشلونة، وسبع سنوات مع بايرن، الآن يريد تحديًا جديدًا، وفي رأيي يجب أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف: "فيما يتعلق بتياجو فمن المعروف أنه أخبرنا أنه يريد أن يفعل شيئًا ما، إذا اتصل بنا ناد مستعد لدفع رسوم انتقال عادلة، فسنعمل على ذلك".