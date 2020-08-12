رياضة | تأجيل مباراة في اليابان بعد ظهور حالات كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة في اليابان بعد ظهور حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سانفريس هيروشيما إن مباراته ضد ساغان توسو، في كأس الدوري الياباني لكرة القدم، التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، تأجلت بعد إصابة العديد من أفراد الفريق المنافس بفيروس كورونا.

جاء القرار قبل أقل من 5 ساعات على موعد المباراة، وبعد يوم واحد من إعلان ساغان توسو عن إيجابية فحص كورونا الخاص بمدربه كيم ميونغ هوي.

وأوضح ساغان توسو: "كيم شعر بأنه ليس في حالة جيدة قبل مباراة ضد كاشيما أنتلرز، لكن أعراضه لم تشمل الحمى، لذا شارك المدرب البالغ عمره 39 عاماً في المباراة".

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ثم أصيب كيم بحمى الأحد الماضي، وظهرت نتيجة فحص كورونا الإيجابية.

وقال هيروشيما في بيان: "بعد ظهور عدة حالات إيجابية أو محتمل أن تكون ايجابية في ساغان توسو، تقرر إلغاء المباراة لتجنب مخاطر انتشار العدوى".

وأضاف: "قرار تحديد موعد آخر للمباراة، التي تقام ببطولة محلية تعادل كأس الرابطة في دول أخرى، سيتخذ في وقت لاحق وستعاد قيمة التذاكر".