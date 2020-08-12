رياضة | اتحاد جدة يغلق قضية سييرا ويفاوض بيليتش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 12 أغسطس 2020 01:14 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يغلق قضية سييرا ويفاوض بيليتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقرير إخباري، اليوم الأربعاء أن إدارة نادي الاتحاد السعودي أغلقت قضية المدير الفني السابق للفريق الأول، التشيلي خوسيه سييرا، والذي كان قد قدم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طالب فيها بتعويض عن فسخ عقده من طرف واحد.

ذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن مصادر خاصة كشفت لها أن إدارة النادي سلمت المدرب التشيلي التعويض المالي الذي طالب به جزء من المبلغ بشكل ودي.

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وعقب نجاح الإدارة القانونية في مفاوضاتها معه على تخفيض مستحقاته المالية، التي تقدر بنحو 8 ملايين ريال سعودي، والتنازل عنها.

وعلى الصعيد نفسه، تتجه الإدارة القانونية للدخول في مفاوضات مع مدرب الفريق السابق، الكرواتي سلافن بيليتش، حول مستحقاته المالية، البالغة نحو 56 مليون ريال، والجلوس معه للتفاهم على صيغة ودية لتخفيض المبلغ، في الوقت الذي أشارت فيه المصادر ذاتها إلى إغلاق قضايا مستحقات ثلاثة من مساعدي بيليتش الستة.