شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم إلى 2021 بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الآسيوي يوم الأربعاء تأجيل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 إلى العام المقبل بسبب جائحة كورونا.

وكان من المقرر أن تلعب الجولة الثانية من التصفيات خلال فترة الارتباطات الدولية في شهري أكتوبر ونوفمبر هذا العام.

وتأجلت التصفيات، المؤهلة أيضا لكأس آسيا 2023 في الصين، للمرة الثانية حيث تأجلت مباريات في مارس ويونيو بسبب الوباء.

وأضاف البيان: «جاء هذا القرار من أجل حماية صحة وسلامة جميع المشاركين وسيواصل الاتحادان الدولي والآسيوي العمل معا من أجل مراقبة الموقف في المنطقة وتحديد مواعيد جديدة للمباريات».

وتابع: «سيتم في وقت لاحق إعلان تفاصيل المواعيد الجديدة للأدوار التالية من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023».

كما أجل الاتحاد الآسيوي بطولة الصفوة لأنديته دوري أبطال آسيا في مارس بسبب الفيروس.

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وتستضيف قطر مباريات منطقة غرب آسيا بالمسابقة في 14 سبتمبر بينما تقام مباريات شرق آسيا في ماليزيا في أكتوبر .