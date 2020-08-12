اخبار الرياضه

إصابة أحد لاعبي برشلونة بكورونا

0 نشر
رويترز 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحد لاعبي بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

أعلن برشلونة في بيان اليوم الأربعاء أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس «كوفيد-19»، بعد ظهور نتيجة فحصه الايجابية عقب انضمامه للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وقال برشلونة إن اللاعب عزل نفسه بالمنزل ولم تظهر عليه أعراض مضيفا أنه لم يكن على تواصل بأي لاعب بالتشكيلة المتجهة إلى لشبونة لخوض منافسات لكرة القدم.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    95,666

  • تعافي

    53,779

  • وفيات

    5,035

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إصابة أحد لاعبي برشلونة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا