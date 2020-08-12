شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أحد لاعبي برشلونة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن برشلونة في بيان اليوم الأربعاء أن أحد لاعبيه أصيب بفيروس كورونا «كوفيد-19»، بعد ظهور نتيجة فحصه الايجابية عقب انضمامه للتدريبات استعدادا للموسم الجديد.

وقال برشلونة إن اللاعب عزل نفسه بالمنزل ولم تظهر عليه أعراض مضيفا أنه لم يكن على تواصل بأي لاعب بالتشكيلة المتجهة إلى لشبونة لخوض منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.