شكرا لقرائتكم أوباما يخضع لأشعة جديدة لتحديد موعد عودته لتدريبات الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الطبى للزمالك بقيادة الدكتور محمد أسامة، خضوع يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، لأشعة رنين جديدة، لتحديد مدى تحسن حالته قبل إشراكه فى التدريبات الجماعية بعد خضوعه لبرنامج تأهيلى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الأمامية حيث يخضع اللاعب حاليا لبرنامج علاجى بأحد المراكز المتخصصة، ويرغب جهاز الزمالك فى محاولة تجهيز أوباما خاصة من أجل اللحاق بقمة الدورى أمام الأهلى المقرر لها يوم 22 من شهر أغسطس الجارى وتغيب أوباما عن المباراتين الماضيتين للفريق أمام المصرى البورسعيدى والاتحاد السكندرى على الترتيب فى بطولة الدورى التى خاضهما الفريق يوم الخميس والاثنين الماضيين، وذلك بسبب تلك الإصابة.

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وما زالت الشكوك تحوم حول قدرة يوسف أوباما، صانع ألعاب الزمالك، للحاق بالمشاركة مع الأبيض فى مباراة مصر للمقاصة المقبلة، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على استاد القاهرة، نظرًا لمعاناته من إصابة فى العضلة الأمامية.

ويرغب الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى تجهيز يوسف أوباما بصورة تامة، حتى يكون جاهزًا للمشاركة مع الأبيض فى المواجهات الهامة المقبلة، نظرًا لأنه أحد الأعمدة الأساسية للفريق، بعدما شارك هذا الموسم مع الزمالك فى 23 مباراة بواقع 8 مباريات فى دورى أبطال إفريقيا و13 مباراة فى الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر ومثلها فى السوبر الإفريقى، أحرز خلالهم هدفين، وكان أحد الأعمدة الأساسية فى خطورة الأبيض قبل توقف النشاط الرياضى وساهم مع الفريق فى تحقيق الانتصارات للفارس الأبيض، الذى توج ببطولتى السوبر الإفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، خلال شهر فبراير الماضى.