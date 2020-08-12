أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بين لاعبيه.
وأوضح النادي الكتالوني، في بيان له اليوم نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أنه تم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا بين اللاعبين التسعة، الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل.
وقال النادي في بيانه: ”كشفت الاختبارات إصابة أحد اللاعبين التسعة، الذين يستهلون اليوم تحضيرات الموسم المقبل بفيروس كوفيد-19، دون أن تظهر عليه أعراض المرض“.
وأضاف: ”اللاعب في صحة جيدة وملتزم بالعزل المنزلي، علمًا أنه لم يكن لديه أي اتصال بأعضاء الفريق الأول، الذي من المقرر أن يسافر إلى لشبونة غدًا الخميس“.
وذكرت وسائل إعلامية إسبانية أن اللاعبين التسعة الذين يستهلون التحضيرات للموسم الجديد، هم: بيدري، ترينكاو، موسى واغي، ماتيوس فيرنانديز، توديبو، كارليس ألينيا، رافينيا، ميراندا، أوريول بوسكيتس.
وأشارت الوسائل الإعلامية إلى أن اللاعبين السابق ذكرهم خضعوا مؤخرًا لتحليل فيروس كورونا، تمهيدًا لانخراطهم في تدريبات الفريق الأول استعدادًا للموسم الجديد.
وسيغادر برشلونة للبرتغال، يوم غد، الخميس، استعدادًا للمواجهة المرتقبة ضد بايرن ميونخ في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام بمدينة لشبونة يوم الجمعة المقبل.
وتأهل برشلونة لربع نهائي البطولة الأوروبية، عقب تجاوز عقبة نابولي، بينما تغلب بايرن ميونخ على تشيلسي في دور الـ16، على أن يواجه المتأهل الفائز من مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وليون الفرنسي.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة بايرن ميونخ.. برشلونة يعلن اكتشاف حالة إصابة بـ «كورونا» بين صفوف الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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