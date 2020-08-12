شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلي يخضعون لمسحة كورونا جديدة قبل مواجهة الإنتاج فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى لاعبو الأهلى مسحة طبية جديدة عقب انتهاء المران الصباحى للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، صباح اليوم الأربعاء، وخضع لاعبو الفريق والجهاز الفنى والإدارى للفريق المسحة الطبية، وفقًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة؛ استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى فى الدورى الممتاز الجمعة المقبل، وخضع اللاعبون والجهاز الفنى للمسحة الطبية عقب المران الصباحى وتظهر نتيجتها غداً، قبل ٢٤ ساعة من مباراة الإنتاج الحربى المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، طلب التشيكى ميشال بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين بالأهلى، تقريرا شاملا عن فرق القطاع بالكامل قبل وضع خطة لدمج الفرق، وفقا للخطة الموضوعة لتطوير القطاع، واجتمع محمود الخطيب رئيس النادى، أمس الأول الاثنين، مع بروكيتش، فى حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخالد بيبو مدير قطاع الناشئين، وأمير توفيق مدير التعاقدات؛ لمناقشة استراتيجية العمل والاتفاق على كل الأمور الخاصة بخريطة تطوير القطاع ومناقشة احتياجاته على كل المستويات، ويستهدف النادى النهوض بفرق القطاع فنيًا وبدنيًا، وتنمية المواهب والكشف عن قدراتهم؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول، وخدمة المنتخبات الوطنية بأعمارها السنية المختلفة.

وكان الأهلى قد قرر على الاستعانة بأحد الخبرات الأجنبية المتخصصة فى مجال الناشئين، فى ظل الحرص على توفير كل الإمكانات اللازمة؛ سواء على صعيد البنية التحتية أو الاحتياجات الفنية والبدنية، ويحمل التشيكى بروكيتش رخصة UEFA PRO وهى أعلى الشهادات التدريبية التى يمنحها الاتحاد الأوروبى للمدربين والتى تتيح لهم تولى أكبر الفرق والمنتخبات فى أوروبا، كما يحمل التشيكى رخصة مدرب متخصص لفرق الأشبال من الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "UEFA Children A team".