شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يجتمع باللاعبين والجهاز المعاون قبل انطلاق المران الصباحى بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد رينيه فايلر، المدير الفنى لفريق الأهلى، جلسة خاصة مع جهازه المعاون ولاعبى الفريق قبل انطلاق المران الصباحى للفريق والمقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، وشرح السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق بعض النقاط الفنية والخططية وبعض مهام اللاعبين فى المران خلال الاجتماع، فيما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية متنوعة، فى إطار فقرات مران اليوم، الأربعاء، والذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وقاد توماس بينكيل، مدرب أحمال الفريق، فقرة للتدريبات البدنية بين الجرى حول الملعب وجانبا من التدريبات الكرة .

وواصل الاهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمواجهة الإنتاج الحربى المحدد لها التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدورى الممتاز.

من ناحية أخرى، تُناقش لجنة التخطيط بالأهلى عرض بيراميدز الخاص بشراء ناصر ماهر صانع العاب الفريق المعار لسموحة حتى نهاية الموسم، وذلك بداية من الموسم المقبل، وترغب إدارة بيراميدز فى شراء اللاعب نهائيًا فى ظل صعوبة عودته لصفوف الأهلى لوجود العديد من اللاعبين المميزين فى مركزه حاليا داخل القائمة الحمراء، وينتظر مسئولو بيراميدز رد الأهلى المبدئى قبل التقدم بعرض رسمى لشراء ناصر ماهر، وذلك قبل استطلاع رأى اللاعب نفسه الذى أكد أنه فى حال الرحيل عن الأهلى ستكون وجهته الاحتراف أو البقاء فى سموحة الذى يفضله عن أى نادٍ مصرى آخر.